Биатлонист Бажин не нашел слов для главы IBU

Российский биатлонист Кирилл Бажин в интервью Odds.ru высказался о ситуации с допуском отечественных спортсменов к международным соревнованиям.

В отличии от представителей многих других видов спорта биатлонисты не получили возможности стартовать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин во время пребывания на Украине заявил, что он не хочет возвращения россиян.

Союз биатлонистов России (СБР) добивается возвращения через Спортивный арбитражный суд (CAS). Бажин сказал, что не видит смысла общаться с функционерами из IBU.

«Им без толку что‑то говорить. Они говорят, что спорт вне политики, но у нас все совсем по‑другому складывается», — отметил спортсмен.

Кирилл Бажин подчеркнул, что за время отстранения конкурентоспособность российского биатлона не упала, а средний уровень внутренних соревнований точно подрос.

