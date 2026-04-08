Коростелев отказался признать Большунова сильнейшим лыжником России

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «Матч ТВ» отреагировал на слова о том, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов является сильнейшим в стране.

В частности, такое мнение высказал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это субъективное мнение. У каждого своя правда. Саша по медалям сейчас является неповторимым спортсменом. Это мнение имеет место. Почему нет?» — сказал Коростелев.

Спортсмен отметил, что выигрывал у Большунова все гонки в начале российского сезона. После этого Коростелев получил нейтральный статус и право участвовать в международных соревнованиях — на этапах Кубка мира и Олимпиаде. По возвращении Коростелева в Россию уже Большунов доминировал на внутрироссийских соревнованиях.

На завершающем сезон старте в финале Кубка России 5 апреля Большунов выиграл гонку в гору — масс-старт на 10 км. Олимпийский чемпион привез финишировавшему вторым Коростелеву 34 секунды.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, почему считает минувший сезон классным для российских лыж.