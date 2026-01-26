Биатлонист Бажин поделился впечатлениями от личной встречи с Бьорндаленом

Эта встреча произошла в белорусских Раубичах. Российские биатлонисты проводили там тренировку, и однажды на стадион приехал Бьорндален со своей супругой Дарьей Домрачевой.

«Бьорндален — это абсолютная легенда. Даже я рос на его биатлоне, смотрел выступления и восхищался, что так можно. Я впервые его вживую увидел. Для меня было огромным впечатлением просто подойти, поздороваться с ним. Все‑таки человек такую невероятную историю в спорте сделал! Чего стоит только победа в спринте на Играх в Сочи в 2014‑м в 40 лет!» — рассказал Бажин.

Он отметил, что норвежец является образцом отношения к делу. У Бажина вызывает восхищение тем, как Бьорндален подводил себя к гонкам, тщательно следил за здоровьем — вплоть до соблюдения стерильной чистоты в гостиничном номере.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что большинство норвежских спортсменов используют терапевтические исключения в качестве легализованного допинга.