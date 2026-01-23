Олимпийский чемпион рассказал правду о норвежском допинге

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью «Спортсу» рассказал о том, что большинство норвежских спортсменов пользуются терапевтическими исключениями (ТИ).

ТИ позволяют спортсменам использовать препараты, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством. И такие медицинские справки, по утверждению Васильева, есть практически у всех норвежцев.

«Рассказываю эпизод, без фамилий. Когда наши выступали на Кубке мира, девочка стала третьей в Антерсельве. После допинг-контроля подбегает: «Дмитрий Владимирович, представляете, проходим контроль, подтягиваются норвежки. Начинаем заполнять, кто и что принимает. У меня как обычно — ничего. И тут девчонка из кармана достает огромную портянку, где все расписано. У меня глаза на лоб от того, сколько препаратов они принимают». И как их обыгрывать?» — поделился Васильев историей.

Собеседник издания уверен, что ситуация, когда на этапах Кубка мира по лыжным гонкам у норвежцев в первой десятке бывает по восемь человек, невозможна без применения препаратов: при прочих равных небольшая добавка, которую дают медикаменты, обеспечивает результат.

Васильев уверен, что когда-нибудь станет известна вся правда о махинациях с ТИ: «Обязательно настанет момент, когда у норвежцев найдется свой Иуда, который даст весь расклад».

