Биатлонист Серохвостов подколол своего друга Халили
Биатлонист Серохвостов: «Где большие призовые, там Халили всегда в форме»
Фото: [Карим Халили/Союз биатлонистов России]
Биатлонист Даниил Серохвостов с иронией оценил шансы своего друга Карима Халили победить на заключительном этапе Кубка России, который стартовал в Златоусте.
27 февраля в рамках соревнований у мужчин пройдет спринтерская гонка. Также на этапе запланированы гонка преследования и масс-старт.
«Существует примета — если Кариму тяжело за день до старта, то завтра он ураганом пронесется по дистанции и заберет золотую медаль. А еще есть такая легенда: где большие призовые, там Карим всегда в форме», — написал Серохвостов в своем телеграм-канале.
В общем зачете Кубка России Карим Халили занимает второе место с 334 баллами, Даниил Серохвостов располагается на шестой позиции (223). Возглавляет рейтинг представитель Свердловской области Кирилл Бажин (403).
Ранее стало известно, что биатлонистка Виктория Метеля пропустит заключительные гонки сезона из-за мононуклеоза.