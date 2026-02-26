Биатлонистка Метеля завершила сезон из-за «поцелуйной болезни»
Фото: [соцсети Виктории Метели]
Российская биатлонистка Виктория Метеля сообщила в соцсетях, что больше не выступит в этом сезоне из-за проблем со здоровьем.
22-летняя спортсменка уже пропускала старты из-за мононуклеоза (болезнь Филатова, железистая лихорадка, «поцелуйная болезнь») — острого вирусного заболевания.
«Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», — написала Метеля.
Виктория Метеля занимает четвертое место в зачете Кубка России и 18-е в зачете Кубка Содружества. На российских соревнованиях спортсменка представляет Ханты-Мансийский округ.
