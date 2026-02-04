Биатлонист Шамаев сравнил инфраструктуру Сочи и нынешних Игр

Румынский, а ранее российский биатлонист Дмитрий Шамаев в разговоре со «Спорт день за днем» высказался об организации Олимпийских игр в Италии, сравнив инфраструктуру соревнований с олимпийскими объектами Сочи.

«Если сравнивать с Сочи, конечно, это другой уровень. В Сочи просто снесли гору, сделали все условия: крутые гостиницы, в одном месте проводили соревнования, все жили в одной деревне. Здесь все-таки сэкономили по сравнению с Сочи», — сказал Шамаев.

Он выразил сомнение в том, что сможет прочувствовать атмосферу Олимпийских игр из-за того, что соревнования проводятся в разных локациях, находящихся далеко друг от друга. Из-за этого большинство стартов посмотреть не удастся, как и пообщаться с атлетами из других видов спорта.

Олимпийские игры в Италии стартовали 4 февраля соревнованиями по керлингу.

