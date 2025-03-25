Биатлонист Васильев заявил, что уход братьев Бе знаменует конец века норвежского беспредела

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в беседе с «ВсеПроСпорт» высказался о решении знаменитых норвежцев Йоханнеса и Тарьея Бе завершить карьеру.

Васильев считает неслучайным то, что биатлонисты, находящиеся на пике карьеры, решили уйти из большого спорта накануне Олимпиады. По его мнению, братья Бе опасаются допинг-разоблачения.

«Надеюсь, что на этом век норвежского беспредела заканчивается. Необходимо провести независимое расследование в отношении братьев Бе. Да вообще надо проверить всех норвежских спортсменов за последние 15 лет, какие у них болезни, какие запрещенные препараты они принимали, и предать это огласке», — сказал Васильев.

Специалисту не кажется весомым аргумент Йоханнеса, который заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, поскольку сосредоточиться на личной жизни можно было бы и после Олимпиады.

Васильев предположил, что норвежским биатлонистам поставили условие, обязав их покинуть большой спорт под угрозой раскрытия «махинаций с терапевтическими исключениями».

Йоханнес Бе выиграл пять золотых олимпийских медалей и 23 медали высшего достоинства на чемпионатах мира, у его старшего брата соответственно три и 11 таких наград.

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