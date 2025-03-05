Биатлонистам на Кубке России заплатят втрое больше обещанного

Призовой фонд Альфа‑Банк Кубка России по биатлону для победителей и призеров соревнований увеличен в три раза, сообщила пресс‑служба титульного спонсора соревнований.

По информации «Чемпионата», за первое место в гонках финала Кубка России будет выплачено 210 тыс. руб.

Финал Кубка России пройдет с 7 по 9 марта в Златоусте.

Общий зачет Кубка России после 11 гонок из 14 возглавляет биатлонисты из Башкортостана Эдуард Латыпов (409 баллов) и Антон Бабиков (406). На третьем месте представитель Свердловской области Кирилл Бажин (356).

У женщин уверенно лидирует Наталия Шевченко из Свердловской области — 526 баллов. Следом располагаются Виктория Сливко из Тюменской области (460) и подмосковная биатлонистка Анфиса Резцова (458).

Ранее тренер лыжников Егор Сорин обвинил комментатора Дмитрия Губерниева в непрофессионализме.