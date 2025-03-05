Тренер лыжников обвинил Губерниева в непрофессионализме

Тренер Егор Сорин отреагировал на заявления известного комментатора Дмитрия Губерниева, раскритиковавшего организацию чемпионата России по лыжным гонкам в Казани.

Губерниев назвал работу судейского жюри «безобразной» и жаловался на несвоевременное получение информации. В частности, комментатор обвинял организаторов за то, что сразу не был извещен о решении судей по факту столкновения Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Претензия Губерниева — это незнание правил и процедуры принятия решения. Меня поразил советник министра спорта РФ, который голословно, без понимания специфики принятия решений судей сегодня, обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений. Таких поспешных выводов и заявлений не должен делать человек, которому доверили быть советником в министерстве спорта», — написал Сорин в телеграм-канале.

Тренер отметил, что именно 4 марта, когда проводились контактные спринтерские гонки и было много спорных ситуаций, судейское жюри отработало на четыре с плюсом.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что готов баллотироваться на пост президента ФЛГР, чтобы покончить с бардаком в лыжных гонках.