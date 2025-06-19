Биатлонистка Грухвина сфотографировалась с хоккеистом Капризовым на отдыхе на Алтае

Спортсменка «поймала» нападающего клуба «Миннесота Уайлд» на Семинском перевале в Горном Алтае.

25-летняя Грухвина два года назад перешла из лыжных гонок в биатлон, ранее она была чемпионкой России по лыжным гонкам в эстафете и чемпионкой мира по лыжероллерам. В биатлоне у спортсменки успехи пока скромнее, в общем зачете Кубка России она заняла 33-е место.

28-летний Капризов за пять сезонов в НХЛ стал безоговорочным лидером «Миннесоты» и одной из самых ярких звезд всей лиги.

Ранее стало известно, что «Миннесота» планирует предложить хоккеисту новый контракт.