Вернувшийся с Олимпиады ски-альпинист Филиппов выиграл чемпионат России

Ски-альпинист Никита Филиппов, который на минувшей неделе завоевал серебро Олимпиады — единственная медаль Игр для России, уже выступает на чемпионате страны в Башкортостане.

Филиппов выиграл спринтерскую гонку и стал 24-кратным чемпионом страны. Победитель почти на восемь секунд опередил ставшего вторым Данила Слушкина и почти на 13 секунд бронзового призера Павла Якимова. Для скоротечной спринтерской гонки (Филиппов завершил дистанцию за 2 минуты 41,96 секунды) — это огромное превосходство.

На Олимпийских играх в Италии Россию представляли 13 спортсменов. Результат Филиппова стал лучшим для россиян. К медалям были близки лыжник Савелий Коростелев (четвертое и пятое места), а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (шестые места).

Ранее олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова бросила вызов сильнейшим шведским лыжницам, пообещав скорое возвращение россиян на международную арену.