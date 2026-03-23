Биатлонистка Сливко объявила о помолвке со своим коллегой

Известная российская биатлонистка Виктория Сливко сообщила в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» о помолвке со своим коллегой Кириллом Бажиным.

Спортсменка сказала, что выходит замуж «за самого сильного, красивого мужчину биатлона». Виктория показала обручальное кольцо и сообщила, что пара обсуждает детали предстоящей свадьбы.

31-летняя Виктория Сливко является неоднократной чемпионкой и призером чемпионатов России, побеждала в общем зачете Кубка IBU (второй по значимости в мировом биатлоне после Кубка мира). 28-летний Кирилл Бажин становился чемпионом мира среди юниоров, побеждал на чемпионате России.

Сливко и Бажин — далеко не первая семейная пара в российском биатлоне. Самую известную на данный момент составляют Карим Халили и Анастасия Халили (Гореева).

