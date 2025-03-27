Big Baby Tape не вернул деньги за несостоявшийся концерт: возбуждено дело

По информации канала, Егор Ракитин взял аванс за концерт, который не состоялся, и перенос даты не был согласован. По всей видимости, рэпер не вернул полученные средства, что вынудило организаторов обратиться в суд. Суд удовлетворил их требования, и теперь делом занимается служба судебных приставов.

Кроме того, у Егора Ракитина идет судебная тяжба с экс-менеджером Вадимом Мацем касательно авторских прав на ранние треки. Тейп пытался вернуть права через лейбл Warner Music, но безуспешно.

После этого он подал иск непосредственно на Маца. В начале января Ракитин заявил о возбуждении против него дела в Дубае, где он вынужден находиться взаперти.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета популярной блогерши Надин Серовски.