Big Baby Tape не вернул деньги за несостоявшийся концерт: возбуждено дело
Mash: против Big Baby Tape возбудили дело из-за задолженности 600 тыс. руб.
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В отношении Big Baby Tape возбуждили исполнительное производство из-за задолженности в размере 600 тыс. руб. Артист не вернул деньги организаторам несостоявшегося выступления, сообщил телеграм-канал Mash.
По информации канала, Егор Ракитин взял аванс за концерт, который не состоялся, и перенос даты не был согласован. По всей видимости, рэпер не вернул полученные средства, что вынудило организаторов обратиться в суд. Суд удовлетворил их требования, и теперь делом занимается служба судебных приставов.
Кроме того, у Егора Ракитина идет судебная тяжба с экс-менеджером Вадимом Мацем касательно авторских прав на ранние треки. Тейп пытался вернуть права через лейбл Warner Music, но безуспешно.
После этого он подал иск непосредственно на Маца. В начале января Ракитин заявил о возбуждении против него дела в Дубае, где он вынужден находиться взаперти.
Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета популярной блогерши Надин Серовски.