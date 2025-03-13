Налоговая служба заморозила счета блогерши Надин Серовски

Как выяснил канал, трудности у 29-летней уроженки Иваново начались еще в конце 2024 года, когда налоговые органы затребовали бухгалтерские документы, которые так и не были предоставлены.

Первоначально была заблокирована часть счетов, а недавно — все оставшиеся. Известно, что в сентябре прошлого года Серовски имела задолженность перед ФНС в размере 68 млн руб., которую впоследствии погасила.

Несмотря на это, Надежда Артамонова (настоящее имя) продолжает вести бизнес в России. В феврале 2025 года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», специализирующуюся на рекламной деятельности. Кроме того, с 2023 года у нее действует компания «Феномен Бьюти».

В начале марта Серовски запустила собственную линию косметики. Основным источником дохода блогера является продажа рекламы в социальных сетях. Цены варьируются от 300 тыс. руб. за две сторис до 1,2 млн руб. за рекламный ролик и четыре сторис.

После возникновения проблем у «королевы марафонов» Елены Блиновской в 2023 году Серовски переехала в Дубай, где проживает с дочерью. Старший сын проживает с отцом и пошел в первый класс. В отличие от блогера Александры Митрошиной, возвращаться из Дубая в ближайшее время она не планирует.

Ранее сообщалось, что экс-чемпиона по боксу Бетербиева разыскивает ФНС за долг в 21 тыс. руб.