Билет по цене машины: «Гамлет» с Юрой Борисовым установил рекорд стоимости на театральном рынке

Премьера «Гамлета» во МХТ им. Чехова еще не состоялась, а билеты на нее уже побили все мыслимые рекорды. Официальные продажи стартовали 16 марта, и уже через час в кассах не осталось ни одного места — даже при том, что самые дорогие билеты стоили около 50 тысяч рублей. Главная причина ажиотажа — участие в постановке уроженца Реутова Юры Борисова, актера, чья международная карьера сейчас находится на пике, а его номинация на «Оскар» превратила его в живую легенду для российских поклонников. Об этом сообщает REGIONS .

Основную массу билетов почти мгновенно перехватили перекупщики, и уже спустя две недели цены на места в партере у спекулянтов взлетели до 200 тысяч рублей. Для российской драматической сцены это абсолютный рекорд: такие суммы раньше ассоциировались только со знаковыми балетными постановками в Большом театре. Билет на «Гамлета» сегодня сопоставим по стоимости с подержанным автомобилем, но желающих не становится меньше.

Необычный подход режиссера к классике только подогревает публичный интерес. В постановке используются костюмы и декорации из фольги, а в числе реквизита фигурирует силиконовый детский прорезыватель для зубов. «Гамлет» в исполнении Борисова обещает быть далеким от канонов, но даже такие радикальные решения не отпугивают зрителей, которые готовы платить сотни тысяч ради встречи с кумиром.

Вместе с ажиотажем активизировались и мошенники. В поисковой выдаче появилось множество сайтов-двойников, которые визуально копируют официальную страницу МХТ и часто выходят на первые строчки рекламы, вводя в заблуждение тех, кто пытается достать заветный билет хотя бы по спекулянтским ценам.

Такой небывалый спрос на театрального «Гамлета» объясняется мировым триумфом актера. Юра Борисов, выросший в подмосковном Реутове, стал одним из самых востребованных российских артистов на Западе после роли в фильме «Анора», которая принесла ему номинации на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и награду Гильдии киноактеров США. Сейчас он совмещает работу в московском театре с масштабными съемками за рубежом, включая проект «Искусственный» режиссера Луки Гуаданьино, где сыграет одного из основателей OpenAI. Для российских поклонников возможность увидеть Борисова на живой сцене стала эксклюзивным событием, и многие оказались готовы платить за него любые деньги — даже если это цена целого автомобиля.

