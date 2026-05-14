«Билеты до 200 тысяч рублей и аншлаг за час»: «Гамлет» с Юрой Борисовым установил рекорд по посещаемости и цене

В МХТ им. А. П. Чехова установлен абсолютный рекорд для драматического театра. Билеты на премьеру спектакля «Гамлет» достигли стоимости в 200 тысяч рублей, пишет «Ъ». Премьера прошла 14 мая. Всего зрители увидят шесть показов.

Ажиотаж вокруг постановки начался с первых минут после старта продаж. Билеты в официальных кассах были выкуплены в первый же час. Те, кто не успел, вынуждены обращаться к перекупщикам. Спекулянты предлагают билеты уже в четыре раза дороже официальной цены. При этом в зале на 800 кресел на премьеру осталось всего 40 свободных мест.

Что стоит за таким бешеным успехом? Наблюдатели отмечают: большинство зрителей приходят вовсе не ради режиссерских новаторств или классической драматургии. Публику интересуют звезды. Главные магниты спектакля — Юра Борисов и Анна Чиповская.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда премьера МХТ вызывает такой резонанс. Ранее билеты на спектакль «Кабала святош» также разлетелись мгновенно. Тогда перекупщики продавали их за 100 тысяч рублей. На май и июнь 2026 года запланированы четыре спектакля. Билеты у перекупщиков на них стоят в диапазоне от 30 до 170 тысяч рублей.

