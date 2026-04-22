Билет в прошлое: в Чехове «воскресили» концерт Ирины Круг пятилетней давности

На улицах подмосковного Чехова появилась странная афиша. Плакат приглашал жителей на концерт Ирины Круг, обещал лучшие хиты певицы и даже указывал дату — 25 сентября. Проблема только одна: концерт проводился пять лет назад, выяснил REGIONS .

Жители Чехова заметили неладное и оперативно поделились находкой в городских сообществах в соцсетях. Афиша висела на информационном стенде. На ней значилось, что выступление пройдет во Дворце культуры «Дружба». Тут же предлагалось купить билеты — через онлайн-площадку с электронным адресом и QR-кодом.

Но при попытке перейти по ссылке поклонников творчества Ирины Круг ждал сюрприз. QR-код вел вовсе не на билетную кассу, а на сайт онлайн-казино. Бдительные чеховцы также выяснили, что ни в графике туров артистки, ни на сайте местного ДК информации о мероприятии нет. В соцсетях тут же возникла версия о мошенниках, которые решили заработать на имени звезды.

Однако, как выяснил корреспондент REGIONS, афиша оказалась не подделкой, а приветом из прошлого. Изображение и дата полностью совпадают с публикацией, размещенной в соцсетях Ирины Круг в 2021 году. Тогда это была реклама реального концерта. Почти пять лет спустя плакат вдруг снова появился на улицах Чехова.

Тайну раскрыли в администрации округа. Виной всему — банальный человеческий фактор. Монтажники перепутали и повесили старый баннер вместо нового. Сейчас его уже заменили на актуальный.

Что касается QR-кода, который ведет в казино, то здесь тоже нет злого умысла. Домен организатора того самого концерта пятилетней давности был выкуплен сторонним лицом. Ссылка перестала вести на билеты и стала редиректить на игровой сайт. В администрации подчеркнули: никакого концерта Ирины Круг в Чехове не планируется.

Для тех, кто хочет разместить информацию на муниципальных стендах, в округе действует четкий порядок. Необходимо обратиться в МАУ «Информационно-технический центр муниципального округа Чехов». Самостоятельно клеить объявления на таких площадках нельзя.

