Билеты смели за два часа: фанаты Юры Борисова штурмовали кассы МХТ и перекупали «Гамлета» за 165 тысяч

Продажа билетов на премьерные показы спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова, где главную роль исполнит Юра Борисов, вызвала небывалый ажиотат. Стартовавшая 16 марта в 12:00 онлайн-торговля опустошила виртуальную кассу менее чем за два часа, а у перекупщиков цены взлетели до 165 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

На официальном сайте театра билеты стоили от 1,5 до 35 тыс. рублей. Однако свободные места в сети исчезли практически мгновенно. Сразу после этого на вторичных площадках появились предложения о перепродаже. За места на балконе спекулянты просят от 11,5 тыс. рублей, а за центр партера — до 165 тыс.

Параллельно с интернетом продажи шли и в кассах МХТ. Очередь начала собираться ранним утром. Некоторые поклонники занимали очередь около семи утра и провели в ожидании по пять часов. Чтобы упорядочить процесс, зрителям выдавали бумажные браслеты — всего 200 штук. Один человек мог приобрести не более четырех билетов (по два на разные даты).

Один из посетителей, Валерий Фролов, рассказал, что стоял за билетами для внучки. Он купил место в 13-м ряду за 11,5 тыс. рублей. Мужчина отметил, что ряд перед ним (12-й) стоил уже 25 тыс., а всего в очереди разобрали 200 браслетов.

Премьерные показы «Гамлета» в постановке Андрея Гончарова состоятся 14, 15, 20 и 21 мая. Вместе с Юрой Борисовым на сцену выйдут Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов и другие артисты.

