Билл Гейтс назвал развод с женой своей главной ошибкой

В 2021 году мир шокировала новость о разводе одного из самых известных миллиардеров и основателей корпорации Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды. Пара, которая прожила в браке почти 30 лет и воспитывала троих детей, пришла к решению о разводе, несмотря на совместную работу над благотворительным фондом, пишет журнал StarHit.

Гейтс откровенно признался, что развод стал для него ошибкой, о которой он жалеет больше всего. По его словам, несмотря на то, что они оба прилагали усилия для сохранения отношений, избежать кризиса не удалось. Расставание оказалось тяжелым испытанием для обоих супругов, однако они продолжают общаться ради блага своих детей и внуков.

«Мы оба по-прежнему верим в нашу миссию и продолжаем вместе работать в фонде, но мы больше не верим, что можем продолжать расти как пара. Мы просим приватности для нашей семьи, так как для нас начинается новая жизнь», — отметил Гейтс.

История знакомства Билла и Мелинды началась в 1987 году на рабочей конференции, а в 1994 году пара вступила в законный брак. Несмотря на долгую совместную жизнь, семейная жизнь была далека от идеала.

Мелинда часто высказывала недовольство из-за чрезмерного внимания Билла к работе, что создавало напряженность. Кроме того, отсутствие совместных обсуждений о ценностях и воспитании детей также наложило отпечаток на их отношения.

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