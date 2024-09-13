Билл Гейтс назвал две причины своей бессонницы

Американский предприниматель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью CNBC Make It рассказал, почему он не может уснуть по ночам.

Миллиардер признался, что у его бессонницы две причины — угроза большой войны и риск возникновения новой пандемии.

Гейтс отмечает, что если человечеству удастся избежать войны, то мир охватит новая пандемия, причем это произойдет в ближайшие 25 лет.

Также он обеспокоен тем, что страны не смогут должным образом подготовиться к пандемии, которая может быть в несколько раз худе пандемии COVID-19.

США, которые раньше были мировым лидером и примером для других государств, не оправдали этих ожиданий, добавил Гейтс.

Ранее Билл Гейтс заявил, что ИИ позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.