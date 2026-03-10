Битва двух столиц: стал известен новый формат Кубка Первого канала по фигурному катанию
Фото: [Петр Гуменник/Федерация фигурного катания на коньках России]
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков в эфире Первого канала анонсировал новый формат предстоящего Кубка Первого канала.
Организаторы задумали соревнования как битву двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.
Участник Олимпийских игр Петр Гуменник, ставший победителем финала Гран-при России, восторженно воспринял эту идею. Он заявил, что давно хотел выступить в одной команде со своим другом и соперником Владиславом Дикиджи.
Кубок Первого канала пройдет 21–22 марта в Санкт-Петербурге. Окончательный формат соревнований и список участник станут известны позже.
