Битва двух столиц: стал известен новый формат Кубка Первого канала по фигурному катанию

Организаторы задумали соревнования как битву двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

Участник Олимпийских игр Петр Гуменник, ставший победителем финала Гран-при России, восторженно воспринял эту идею. Он заявил, что давно хотел выступить в одной команде со своим другом и соперником Владиславом Дикиджи.

Кубок Первого канала пройдет 21–22 марта в Санкт-Петербурге. Окончательный формат соревнований и список участник станут известны позже.

Ранее чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова высказалась об итогах финала Гран-при России в женском одиночном катании. Она отметила, что вернуть «эру ультра-си» в фигурное катание по силам только Александре Трусовой и Камиле Валиевой, которые решили вернуться в большой спорт.