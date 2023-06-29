Бивни мамонта обнаружили археологи в подмосковном Зарайске

Археологи обнаружили бивни мамонта во время проведения работ по благоустройству территории вокруг Кремля в Зарайске. Возраст находки предположительно составляет не менее 23 тысяч лет. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

Отмечается, что рядом с территорией Кремля находится памятник мирового значения, самое древнее поселение человека, обнаруженное в регионе — Зарайская стоянка. Здесь не раз были обнаружены останки древних животных.

«Исторические артефакты были найдены там совсем недавно в ходе работ по благоустройству. При проведении археологических раскопок ученые нашли древнейшие бивни мамонта, которым насчитываются десятки тысяч лет. Уверен, что новая находка станет еще одной жемчужиной этой коллекции», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Верею с рабочим визитом, в ходе которого заверил жителей, что при благоустройстве города будет сохранена историческая застройка.