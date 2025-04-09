Бизнес известного пластического хирурга Тимура Хайдарова и его супруги Светланы Сильваши столкнулся с серьезными проблемами, пишет телеграм-канал SHOT.

Клиника IQ Plastique завершила 2024 год с рекордными убытками, составившими более 67 млн руб. Отмечается, что эти показатели резко контрастируют с данными на 2023 года, когда чистая прибыль клиники достигала 137 млн руб.

Как сообщает источник SHOT, неприятности у медучреждения начались с блокировки счетов другой компании Светланы Сильваши — ООО «Сильваши». Эта фирма, занимающаяся розничной продажей, на протяжении последних трех лет стабильно уходила в убыток, фиксируя потери в размере около 2 млн руб.

Ситуацию усугубляют недавние скандалы, отметил телеграм-канал. В сентябре 2023 года Светлану Сильваши обвинили в публикации интимных фотографий и личных данных одной из участниц шоу «Перезагрузка».

Еще через два месяца после этого бизнесвумен был предъявлен иск о банкротстве из-за долгов по аренде помещения.

Дополнительным ударом стала угроза от конкурирующего пластического хирурга Александра Вдовицы, который обвинил Хайдарова в недобросовестной практике. В начале 2024 года в клинике Хайдарова произошел трагический инцидент — после операции скончался московский продюсер Петр Гаврилов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что бизнес телеведущей и блогера Иды Галич ушел в убыток на 1,6 млн руб.