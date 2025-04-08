Бизнес Иды Галич ушел в убыток

Финансовые показатели бизнеса Иды Галич ухудшились. Если в 2023 году ее служба доставки суши Yoji принесла 8 млн руб. прибыли, то в 2024-м компания зафиксировала убыток в 1,6 млн, сообщил телеграм-канал Mash.

Заведение общепита, принадлежащее 34-летней телеведущей, продемонстрировало отрицательную динамику. Предполагаемая причина кроется в снижении качества продукции.

В интернете регулярно появлялись отзывы о завышенных ценах, переваренном рисе, несвежей рыбе и некачественных палочках. Пользователи считали цену в 250 руб. за ролл неоправданно высокой.

В 2023 году компания получила 8 млн руб. прибыли. В 2024 году ООО понесло убытки в размере 1,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что бизнес арестованного блогера Шабутдинова потерпел убытки на 300 млн руб.