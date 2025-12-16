Бизнесмен Дерипаска возглавит российский хоккей с мячом

Министр спорта Михаил Дегтярев ответил на вопрос ТАСС о том, кто возглавит Федерацию хоккея с мячом России после скоропостижной смерти Бориса Скрынника.

Многолетний глава федерации Борис Скрынник скончался 11 декабря 2025 года на 78-м году жизни, он бессменно возглавлял ФХМР с 2009 года.

Дегтярев сообщил, что 26 декабря пройдет внеочередная конференция ФХМР. Ряд регионов выдвинули на пост главы федерации одного из самых известных в России предпринимателей Олега Дерипаску. Министерство спорта РФ эту кандидатуру поддержало.

Дегтярев также отметил, что хоккей с мячом является особенным видом спорта для России, где им интересуются миллионы.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Россия перестала оказывать влияние на процессы в мировом хоккее.