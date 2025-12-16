Фетисов констатировал, что Россия перестала быть великой хоккейной державой

Он констатировал, что спортивное руководство страны не смогло выстроить отношения с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люком Тардифом и его командой. Поэтому Россия утратила влияние на международные процессы.

Российские хоккеисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. На Олимпиаде-2026 мужскую и женскую команды России заменит Франция, представителем которой является Тардиф. Фетисов указал, что представители ряда других видов спорта добились возвращения России на международную арену.

«Не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас там уже некому защищать», — сказал Фетисов.

При этом знаменитый хоккеист отметил, что в НХЛ успешно выступают многие российские игроки, а Кубок Гагарина с каждым годом становится все интереснее.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев упрекнул КХЛ в том, что лига не смогла обеспечить участие сборной легионеров в Кубке Первого канала.