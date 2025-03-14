Бизнесмен Саввиди может стать владельцем «Ростова»

По его данным, об этом бизнесмена попросил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее Иван Саввиди был президентом и фактическим владельцем «Ростова» в 2002–2005 годах.

Половину акций «Ростова» Саввиди должен получить от нынешнего президента клуба Арташеса Арутюнянца, еще четверть передаст область. После этого «Ростов» станет частным клубом, в котором блокирующий пакет (25% + одна акция) останется за государством.

Перемены должны произойти по окончании сезона, остаток его клуб проведет при нынешнем руководстве. Ближе к лету должен решиться и вопрос о главном тренере. По утверждению Карпова, на этот пост претендуют Андрей Талалаев и экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему он оставил должность главного тренера «Ростова».