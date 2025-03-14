Бизнесмен Саввиди может стать владельцем «Ростова»
Инсайдер Карпов: губернатор Слюсарь попросил Саввиди выкупить «Ростов»
Фото: [ФК «Ростов»]
Предприниматель и владелец греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди может выкупить ФК «Ростов», сообщил инсайдер Иван Карпов.
По его данным, об этом бизнесмена попросил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее Иван Саввиди был президентом и фактическим владельцем «Ростова» в 2002–2005 годах.
Половину акций «Ростова» Саввиди должен получить от нынешнего президента клуба Арташеса Арутюнянца, еще четверть передаст область. После этого «Ростов» станет частным клубом, в котором блокирующий пакет (25% + одна акция) останется за государством.
Перемены должны произойти по окончании сезона, остаток его клуб проведет при нынешнем руководстве. Ближе к лету должен решиться и вопрос о главном тренере. По утверждению Карпова, на этот пост претендуют Андрей Талалаев и экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов.
Ранее Валерий Карпин объяснил, почему он оставил должность главного тренера «Ростова».