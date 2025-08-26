Бизнесмен Товстик тайно подал на развод ради жены телеведущего Диброва

Российский бизнесмен Роман Товстик инициировал бракоразводный процесс без уведомления своей супруги Елены, с которой состоит в браке и имеет шестерых детей. Об этом стало известно SHOT.

По данным источника, представитель 50-летнего предпринимателя заявил, что его клиент уже «проживает с другой женщиной» и считает вопрос о восстановлении семьи «несерьезным». Так он отреагировал на решение судьи предоставить супругам месячный срок для примирения.

Адвокат Елены утверждает, что иск о расторжении брака был подан без ведома ее клиентки и стал для нее полной неожиданностью. Помимо решения вопроса о разводе, суду предстоит определить дальнейшее место проживания шестерых несовершеннолетних детей пары.

Как отмечают СМИ, спутницей жизни Товстика является супруга 65-летнего телеведущего Дмитрия Диброва Полина, с которой шоумен судится из-за развода и общей недвижимости.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Роман Товстик решил оставить бывшую жену на пожизненном обеспечении после развода.