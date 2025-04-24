Бьянка Ценсори быстро вернулась к Канье Уэсту после расставания

Бьянка Ценсори, ранее сбежавшая от Канье Уэста, похоже, возобновила отношения с рэпером. Новая фотография, опубликованная музыкантом в социальных сетях, намекает на то, что Бьянка предоставила мужу очередной шанс.

Слухи о разрыве между Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори циркулируют довольно часто в последнее время. Однако, учитывая склонность рэпера к саморекламе, фанаты не уверены в достоверности этих сведений.

В апреле Уэст выпустил композицию, в которой, по всей видимости, поведал об уходе супруги. Если это действительно так, то их разлука была кратковременной.

Интересно, что на снимке Ценсори, известная своими вызывающими нарядами, которые она демонстрировала, будучи в браке с Уэстом, предстает в более сдержанном образе. Серебристый комбинезон и черные ботфорты скрывали большую часть тела, обычно выставляемую напоказ.

По информации Page Six, за несколько дней до этого пару заметили после ужина в индийском ресторане в Испании. По словам источников, супруги казались довольными, хотя между ними не наблюдалось романтической искры.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн впервые вышел на связь после пропажи из инфополя.