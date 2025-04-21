Моргенштерн впервые вышел на связь после пропажи из инфополя

Алишер Валеев, известный как рэпер Моргенштерн*, впервые за долгое время опубликовал пост в личном блоге и поделился успехами лечения от зависимости. Об этом пишет The Voice.

Исполнитель хита «Новый мерин» вот уже три месяца находится в специализированном учреждении, где ему помогают справиться с рядом зависимостей. Как признался рэпер, поначалу он хотел оттуда сбежать, но сейчас привык к строгому укладу и многое понял, придя к абсолютной трезвости.

Как с грустью отметил рэп-исполнитель, всю жизнь он вводил в заблуждение поклонников и обманывал себя. По его словам, он транслировал «успешный успех», акцентировался на получении удовольствий, достатка и роскоши, передавая эти смыслы через творчество и блог другим. Однако все это и привело рэпера в момент увлечения запрещенными веществами и алкоголем. Он отметил, что таким образом пытался «заполнить дыру в груди», которая образовалась еще в детстве.

«И вообще: чем больше материальщины запихивать в черную грудную дыру — тем больше и прожорливее она становится. Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему. Буду делиться успехами», — написал в телеграм-канале рэпер.

Алишер также поблагодарил поклонников за поддержку и анонсировал тур по США и Канаде через 10 дней. Вероятно, времяпрепровождение в рехабе подходит к концу.

Напомним, после начала СВО Моргенштерн* уехал из России и обосновался в ОАЭ. После отправки в рехаб он редко выходил на связь. Последний раз общался с поклонниками 18 марта, судя по публикации в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Алишер Моргенштерн* разорился и стал продавать свое роскошное имущество.

*Лицо, признанное в РФ иностранным агентом