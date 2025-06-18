«Благодарен богу за все, что у меня есть»: Бобровский поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли

Российский голкипер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поблагодарил партнеров после второй подряд победы в Кубке Стэнли.

Он отметил, что игроки «Флориды» вместе прошли непростой путь к трофею благодаря самоотверженности и преданности игре.

36-летний Бобровский признался, что в его карьере были сложные моменты.

«Порой люди не верили в то, что я снова вернусь на свой прежний уровень. Благодарен богу за то, что я здесь, за все, что у меня есть», — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.

Бобровский стал одним из главных творцов победы своей команды. Он одержал 16 побед в 23 играх плей-офф, пропуская в среднем 2,26 шайбы за матч и отражая 91,4% бросков. Российский голкипер претендовал на «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), но журналисты решили отдать трофей партнеру россиянина Сэму Беннетту.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в шестом матче финала (5:1) и выиграла серию со счетом 4-2.