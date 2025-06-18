«Флорида» Бобровского и Куликова выиграла Кубок Стэнли

«Флорида Пантерз» второй год подряд стали обладателями Кубка Стэнли. В шестом матче финальной серии они обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1.

Уже на четвертой минуте Сэм Райнхарт перехватил шайбу, обыграл двух защитников и открыл счет. В концовке первого периода Мэттью Ткачак завершил красивую комбинацию «Флориды».

«Пантерз» уверенно оборонялись, а в концовке второго периода Александр Барков прострелил вдоль ворот, и шайба от ноги Райнхарта отскочила в ворота.

В третьем периоде «Эдмонтон» за семь минут до конца снял вратаря, и Райнхарт забросил в пустые ворота еще две шайбы.

Заключительный матч сезона не обошелся без русского гола. Василий Подколзин добил шайбу в ворота, лишив Сергея Бобровского сухого матча.

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-2. Год назад она обыграла все тот же «Эдмонтон» в финале из семи матчей. Россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Ранее в НХЛ назвали Сергея Бобровского главным претендентом на «Конн Смайт Трофи».