Благотворительную елку провели для детей военнослужащих отдельного батальона ВДВ в Орехово-Зуево

Более тысячи детей военнослужащих отдельного батальона ВДВ, выполняющего боевую задачу в зоне проведения СВО, со своими родителями пришли на новогодний праздник в спортивный парк в подмосковном Орехово-Зуево.

«Это мероприятие мы проводим в 15 раз, оно уже полюбилось нашим жителям. Елка — благотворительная. Мы также, как и вся страна, помогаем нашим ребятам, находящимся в зоне СВО», — рассказал организатор мероприятия, председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес» Андрей Рудь.

На тройке лошадей с бубенцами катали девчонок и мальчишек на протяжении всего праздника. Желающие могли прокатится на ослике или на лошади верхом. На сцене с зажигательными русскими песнями и плясками выступил музыкальный коллектив «Услада», приехавший в Подмосковье из соседней Владимирской области. Артисты подарили прекрасное настроение и детям, и взрослым и представили интерактивный мюзикл «Как Баба Яга на ярмарку ходила».

На протяжении всего праздника гостей развлекали яркие персонажи на ходулях и огромные сказочные медведи. Отмечается, что все ребята, пришедшие на праздник, получили новогодние подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.