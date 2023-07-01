Благотворительный футбольный матч провели ветераны ЦСКА и «Спартака» в Зарайске

Более одного миллиона рублей удалось собрать во время футбольного матча в подмосковном Зарайске, передает интернет-издание in-zaraisk .

Отмечается, что футбольные легенды приехали в муниципалитет для того, чтобы собрать помощь бойцам, которые в настоящее время сражаются на фронте. Вход на городской стадион был свободным, и каждый желающий мог совершить денежный взнос в фонд. Данный матч завершился победой «Спартака» со счетом 3:0.

Ожидается, что все вырученные средства направят на закупки по заявкам бойцов, с которыми у муниципального Штаба комитета семей воинов Отечества налажена постоянная связь.

Ранее дети участников спецоперации рассказали главе Подмосковья Андрею Воробьеву о своих родных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.