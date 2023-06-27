Андрей Воробьев: пока наши воины защищают страну, мы стараемся поддерживать их родных

Дети участников спецоперации рассказали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о своих родных, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

Беседа с ребятами прошла во время визита в оздоровительный лагерь «Литвиново», написал губернатор в своих соцсетях. Он отметил, что несмотря на возраст, дети понимают, кого защищают и с кем борются их близкие.

Участники спецоперации являются для всех героями, подчеркнул губернатор. Андрей Воробьев поделился с ребятами, что многие его знакомые тоже уехали на фронт. Он отметил, что сейчас главное — быть вместе, сплотиться и верить в лучшее.

«Я поэтому и приехал. Пока наши воины защищают страну, мы здесь, стараемся поддерживать родных, помогать, отвечать на вопросы. Особенно, если это — дети», — подчеркнул Воробьев.

Во время визита в лагерь «Литвиново» глава региона также проверил условия проживания детей и познакомился с их досугом.