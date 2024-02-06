Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Ступино

Большой благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации прошел во Дворце культуры в Ступино.

Зрителям показали около двадцати хореографических и вокальных номеров. Творческие выступления подготовили воспитанники национального центра общественного здоровья «Арион», передает РИАМО.

Вырученные от продажи билетов средства направят на нужды бойцов СВО. Как подчеркнул глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, российские военные — настоящие герои. По словам руководителя муниципалитета, интересы России на передовой сейчас защищают свыше пятисот жителей Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке новых российских регионов и участников СВО.