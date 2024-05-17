Благотворительный показ спектакля «Ленинградский щелкунчик» пройдет в Московской области
Фото: [Московский губернский драматический театр]
В Московском Губернском драматическом театре в следующее воскресенье пройдет благотворительный показ детского военно-патриотического спектакля «Ленинградский щелкунчик», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области. Его организовали при содействии Министерства социального развития Московской области для детей из государственных учреждений социального обслуживания, семей участников специальной военной операции и многодетных семей.
В сообщении уточнили, что проект режиссера Натальи Франковой основан на одноименной блокадной сказке Дениса Нефедова, его приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Постановку также будут показывать на школьных сценах Москвы.
«В рамках социокультурного и историко-патриотического проекта «Ленинградский щелкунчик» осуществляется целый комплекс мероприятий, реализуемых в девяти субъектах Российской Федерации — создано восемь интерактивных передвижных выставок, демонстрируемых в том числе и в Московской области, короткометражный художественный фильм, тематический квест для детей и многое другое», — добавили в министерстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
*Возрастное ограничение 6+