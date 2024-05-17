Благотворительный показ спектакля «Ленинградский щелкунчик» пройдет в Московской области

«В рамках социокультурного и историко-патриотического проекта «Ленинградский щелкунчик» осуществляется целый комплекс мероприятий, реализуемых в девяти субъектах Российской Федерации — создано восемь интерактивных передвижных выставок, демонстрируемых в том числе и в Московской области, короткометражный художественный фильм, тематический квест для детей и многое другое», — добавили в министерстве.