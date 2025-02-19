Блейк Лайвли нашла женщин, пострадавших от домогательств Джастина Бальдони

Американская актриса Блейк Лайвли вновь обратилась в федеральный суд Нью-Йорка с жалобой на режиссера Джастина Бальдони, включающей в себя 163 страницы существенных доказательств и свидетельств, подтверждающих его причастность к домогательствам, сообщил журнал Peopletalk.

Этот шаг стал следствием продолжающегося скандала вокруг режиссера. Отмечается, что он открывает новые подробности дела, в которое вовлечены и другие женщины.

Как стало известно журналистам, несколько женщин, столкнувшихся с домогательствами, поддержали Лайвли, поделившись своими страхами и беспокойствами по поводу возможной публичной травли.

Жалоба актрисы содержит ранее нераскрытые сообщения и свидетельства, которые могут кардинально изменить ход разбирательств и подтвердить наличие систематических домогательств со стороны Бальдони.

Кроме того, в рамках дела также появились обвинения в клевете со стороны Лайвли. Адвокаты Бальдони утверждают, что именно она срывала съемки и меняла сценарий Бальдони, и сейчас публично порочит репутацию режиссера.

Разбирательства по этому громкому делу начались в декабре 2024 года. Лайвли продолжает отстаивать свою позицию в суде, обвиняя коллегу в харассменте. Ранее актриса отметила, что своими опасениями она делилась еще в 2023 году, что противоречит данным защиты режиссера.

Ранее сообщалось, что из-за Джастина Бальдони у Блейк Лайвли испортились отношения с Анной Кендрик.