Мать покойного Аарона Картера проиграла наследство бывшей невесте

Отмечается, что судья признал, что долги артиста превышают все его сбережения и вещи. Поэтому неденежное имущество передали Мартин, которая воспитывает четырехлетнего сына от Картера.

В феврале мать певца Джейн Шенк подала в суд возражение. Она заявила, что Мелани незаконно сняла $24 530 со счетов Картера. Первые операции начались уже через два дня после смерти артиста. Последний перевод был сделан 29 ноября 2022 года.

При этом Джейн Шенк признала, что Мартин — хорошая мать для ее внука. Она также взяла на себя долю вины за испорченные отношения с бывшей невестой сына. По словам Шенк, ее главная забота — благополучие ребенка, а не желание навредить Мартин через суд.

Напомним, Аарон Картер умер 5 ноября 2022 года в возрасте 34 лет. Его тело нашли в ванной. Причиной смерти назвали несчастный случай — певец утонул на фоне употребления запрещенных веществ.

