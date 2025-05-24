Блэкаут сорвал Каннский кинофестиваль

За несколько часов до церемонии награждения Каннского кинофестиваля в Каннах произошел блэкаут. Отсутствие электроэнергии и, как следствие, интернет-соединения, создало препятствия для показа некоторых кинолент, сообщил телеграм-канал Mash.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от организаторов и местных властей, церемония закрытия, запланированная на 19:00, пока остается в силе. По информации Screen Daily, фестиваль перешел на резервное электроснабжение от генераторов, что позволяет надеяться на проведение церемонии.

Проблема с электроснабжением затронула и другие населенные пункты в западной части департамента Приморские Альпы. Сообщается о неработающих светофорах и других проблемах, связанных с отключением электричества.

Ранее сообщалось, что Дензел Вашингтон получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.