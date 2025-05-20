Дензел Вашингтон получил высшую награду Канн

Телеканал Franceinfo сообщил, что Дензелу Вашингтону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Это произошло после показа новой картины Спайка Ли «Рай и ад», в которой Вашингтон исполнил ведущую роль. Для актера эта награда оказалась неожиданной.

Вашингтон поделился, что он глубоко тронут этим событием. Он выразил признательность и подчеркнул, что очень рад возобновлению сотрудничества со Спайком Ли. Предыдущая их совместная работа, фильм «Не пойман — не вор», вышла на экраны в 2006 году.

Ранее сообщалось, что актер Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннах и раскритиковал Трампа.