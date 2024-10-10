Блиновская подала в суд иск о незаконной продаже своих курсов

Блогер-миллионник Елена Блиновская, обвиняемая по делу о неуплате налогов, подала иск в Московский городской суд к компании «Бегет».

«Королева марафонов» считает, что компания незаконно занималась продажей ее курсов. Блиновская требует защитить свои интеллектуальные права. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке суда.

Иск в Мосгорсуд Блиновская подала еще 2 октября, однако через шесть дней он был возвращен в связи с отсутствием обеспечительных мер в отношении курсов. Несмотря на это, блогер имеет возможность подать новый иск в районный суд столицы.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года по подозрению в неуплате налогов на сумму более 918 млн руб. Отмечалось, что такие данные имеются за 2019-2021 годы. Блогер пыталась выехать за границу, но была задержана.

В декабре 2023 года Блиновскую проверяли из-за нарушений условий домашнего ареста после вечеринки, устроенной у нее дома. В январе суд изменил ей меру пресечения, отправив в следственный изолятор (СИЗО).

Ранее адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова рассказала, что будет с подмосковным имуществом блогера.