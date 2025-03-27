Близкий к Шумахеру журналист заявил о «печальном» состоянии автогонщика

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в «печальном состоянии», рассказал репортер RTL Феликс Горнер, один из наиболее близких к семье знаменитого гонщика людей.

«Ситуация очень печальная. Он нуждается в постоянном уходе и полностью зависит от своих опекунов. Шумахер больше не может выражать свои мысли вербально», — сказал журналист.

Он отметил, что в настоящее время доступ к Шумахеру имеют не более 20 человек.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер упал, катаясь на горных лыжах в Альпах. Автогонщик ударился о камень и получил серьезную черепно-мозговую травму. Некоторое время он находился в коме. В последние годы появлялись противоречивые сведения о состоянии Шумахера и его способности к самостоятельным действиям.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб серебряный призер Паралимпиады Александр Работницкий.