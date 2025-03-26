Призер Паралимпиады в Токио погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции погиб серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий, сообщили во Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

О месте и обстоятельствах гибели 32-летнего спортсмена не сообщается. Работницкий добровольцем отправился служить в ряды российской армии.

Легкоатлет из Омска был заслуженным мастером спорта, двукратным чемпионом мира и Европы, победителем большого количества международных и всероссийских соревнований.

Ранее стало известно, что в боях за Курскую область погиб бывший хоккеист Евгений Константинов.