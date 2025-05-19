Блогер Дава поделился новостью о рождении ребенка и опубликовал фото

Известный блогер Дава и популярная исполнительница Мари Краймбрери впервые стали родителями. Счастливый отец поделился этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях, отметив, что появление малыша на свет — самое радостное событие в их совместной жизни с Мари.

Давид пока не сообщил пол новорожденного, но опубликовал трогательные фотографии из роддома, включая кадры с выписки. Случайно проговорилась бабушка — мама Давида, дав понять, что у пары родилась дочка.

Таким образом, можно предположить, что ребенок Давы и Мари Краймбрери появился на свет несколько дней назад и уже находится дома. Судя по опубликованным снимкам, роды были партнерскими: Давид поддерживал свою возлюбленную, находясь рядом с ней.

Ранее сообщалось, что в семье президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произошло радостное событие — 15 мая на свет появился малыш.