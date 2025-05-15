Дочь Трампа Тиффани родила ребенка

В семье президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произошло радостное событие — 15 мая на свет появился малыш. Об этом сообщила Тиффани Трамп, дочь главы государства, на своей странице в социальной сети X.

По словам девушки, у нее родился сын. Малыша назвали Александром.

«Добро пожаловать в мир, наш сладкий малыш, Александр Трамп Буглос», — написала Тиффани.

В конце 2018 года стало известно о романтических отношениях между Тиффани Трамп и Майклом Буглосом, миллиардером из Нигерии. В сентябре они впервые появились вместе на Неделе моды в Нью-Йорке. В 2022 году молодые люди официально оформили свои отношения.

Следует подчеркнуть, что Александр стал одиннадцатым по счету внуком президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Ранее западная пресса заявила, что администрация Трампа начала менять свою позицию по конфликту на Украине. Белый дом якобы склоняется к использованию более жесткого тона в диалоге с российским правительством. Некоторые эксперты отмечают, что явная несговорчивость Москвы вызывает недовольство у Трампа.