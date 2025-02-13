Дава посвятил пост в соцсетях грядущему отцовству и умилил фанатов

Блогер Дава выделил целую публикацию в соцсетях для обсуждения своего нового статуса отца. Артист создал изображения через нейросеть, на которых он выглядит в несколько раз больше, чем есть на самом деле, и подписал их: «Готовлюсь стать батей».

Многие его фанаты посмеялись и выразили радость за будущего родителя. В комментариях также оставили свои отзывы известные личности — Клава Кока, Наталья Подольская, Севиль, Карина Кросс и Ольга Серябкина.

После того как Дава и Мари подтвердили информацию о том, что они ожидают ребенка, певица буквально через несколько дней вышла на сцену. Во время своего выступления она продемонстрировала свой живот.

Ранее Мари Краймбрери и Дава поделились совместными фотографиями и объявили о скором пополнении в социальных сетях.

В личном блоге Давид опубликовал трогательное видео с Мари, снятое во время их недавнего отдыха за границей. На кадрах четко видны округлившиеся формы певицы, которые она до этого старалась скрывать под свободной одеждой.