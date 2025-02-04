Мари Краймбрери и Дава ждут ребенка

Мари Краймбрери и Дава ожидают пополнения в семье. Пара впервые поделилась совместными фотографиями и объявила о скором пополнении в социальных сетях.

В личном блоге Давид опубликовал трогательное видео с Мари, снятое во время их недавнего отдыха за границей. На кадрах четко видны округлившиеся формы певицы, которые она до этого старалась скрывать под свободной одеждой.

В этом же видео запечатлен момент, когда Дава предлагает Мари стать его женой. Долгое время влюбленные не раскрывали детали своей личной жизни, так как Краймбрери предпочитает держать свои чувства при себе, уделяя больше внимания своей карьере.

У Мари было несколько романтических отношений, и она даже планировала свадьбу, но что-то пошло не так. Хотя она делилась этой информацией, имена мужчин оставались неизвестными.

Что касается Давида, то у него был яркий роман с Ольгой Бузовой, который длился более полутора лет. Несмотря на неоднократные предложения руки и сердца, Ольга всегда отказывала, ссылаясь на свою неготовность к серьезным отношениям. В итоге их разрыв произошел на негативной ноте, когда Ольга обвинила Даву в изменах и насилии.

Ранее Краймбрери высказалась об отношениях с Давидом Манукяном, которые продолжаются уже третий год.