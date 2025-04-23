Блогер Кухаркин оценил лишение белорусского комика российского гражданства

Блогер Кухаркин: лишение Комиссаренко гражданства РФ сделают очередным шоу

Культура и спорт

Фото: [pxhere.com]

По словам блогера Павла Кухаркина, государства Запада создадут целое шоу из лишения российского гражданства белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что юморист пожалуется в интервью на несправедливое решение властей РФ, после чего получит гражданство в Польше.

Ранее стало известно, за что комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ.

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